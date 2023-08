Ihr Baby saß im Auto: Alexandra Paul (31) stirbt bei Unfall

Große Trauer um Alexandra Paul. Die Kanadierin entdeckte bereits im zarten Alter von fünf Jahren ihre Leidenschaft fürs Eiskunstlaufen. 2014 nahm sie an den Olympischen Winterspielen teil, bei denen sie den 18. Platz belegte. 2016 setzte sie ihrer Profikarriere ein Ende und konzentrierte sich auf ihren Job als Anwältin und ihr privates Glück. Ende des vergangenen Jahres wurde sie dann Mutter eines Sohnes. Doch nun waren die beiden in einen schweren Unfall verwickelt. Alexandra ist dabei ums Leben gekommen.

Wie TMZ berichtet, habe sich das Ganze bereits am Dienstag in der Nähe von Toronto ereignet. Demnach sei ein Sattelschlepper in eine Reihe von Autos gefahren, die an einer Baustelle angehalten hatten. Alexandra ist bei dem Zusammenprall gestorben. Ihr Sohn saß ebenfalls im Fahrzeug und wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Drei weitere Personen wurden ebenfalls verletzt – ein Mann musste in ein Traumazentrum gebracht werden.

Alexandras Instagram-Profil ist privat. Auf dem Account ihres Partners Michell Islam tummeln sich jedoch zahlreiche Beileidsbekundungen. "Es tut mir sehr leid, vom Tod von Alex zu hören. Mein Herz ist bei dir und deiner Familie in dieser schweren Zeit", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Ich kann nicht aufhören zu weinen, wenn ich an deine Familie denke. Ich habe euren Eistanz geliebt. Ich sende dir und deiner Familie meine tiefste Liebe."

