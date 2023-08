Ursache bekannt: Daran starb Schwimmerin Jamie Cail (†42)

Die Sportwelt ist nach wie vor erschüttert. In den 90er-Jahren hatte sich Jamie Cail einen Namen als erfolgreichste Nachwuchsschwimmerin gemacht: 1997 gewann die einstige Leichtathletin sogar eine Goldmedaille in der 800m-Freistil-Staffel der US-Nationalmannschaft. Vor wenigen Monaten dann die traurige Nachricht: Die gebürtige Amerikanerin ist überraschend gestorben. Sie wurde am 21. Februar bewusstlos in ihrem Haus in Saint John aufgefunden – und nun ist auch Jamies Todesursache bekannt.

Laut einer aktuellen Pressemitteilung des Virgin Islands Police Departments, die People vorliegt, starb die 42-Jährige an einer versehentlichen Fentanyl-Vergiftung. Zudem wurde eine Aspiration von Mageninhalt bei Jamie festgestellt. Demnach sei "die Todesart [...] ein Unfall" gewesen.

Wie der ABC-Sender WMUR-TV berichtete, hatte Jamie vor ihrem Ableben in einem örtlichen Café gearbeitet. "Sie war einfach ein sehr schöner Mensch", sagte ein Freund dem Sender und fügte hinzu: "[Jamie] hatte ein großes Herz. Sie war wirklich liebevoll und freundlich und auf der Insel sehr beliebt und jeder kannte sie."

Getty Images Jamie Cail, Schwimmerin

Getty Images Jamie Cail im Jahr 1998

Getty Images Jamie Cail im August 1997

