Ihr Freund fand sie: Schwimmerin Jamie Cail (42) ist tot

Die Sportwelt ist nach diesem Verlust erschüttert. Jamie Cail hatte als eine von Amerikas besten Nachwuchsschwimmerinnen der Neunziger gegolten. Bei den pan-pazifischen Schwimmmeisterschaften 1997 konnte die Athletin die Goldmedaille erlangen. Die gebürtige Amerikanerin trainierte später selbst ein Schwimmteam in Kalifornien und lebte inzwischen in der amerikanischen Karibik mit ihrem Partner. Nun der Schock: Jamie ist mit nur 42 Jahren überraschend gestorben.

Der Polizei zufolge wurde Jamie am 21. Februar bewusstlos in ihrem zu Hause in Saint John aufgefunden. Ihr Partner sei kurz nach Mitternacht von einer Bar in die gemeinsame Wohnung gekommen, wo er seine Freundin am Boden liegend fand – das berichtet TMZ. Anschließend habe er Jamie mit der Hilfe eines Freundes ins Krankenhaus gebracht. Die Bemühungen, ihr Leben zu retten, kamen jedoch zu spät: Um 02:39 Uhr wurde sie für tot erklärt. Die Todesursache bleibt unbekannt. Die Polizei sehe den Todesfall als mögliches Verbrechen und stelle nun Untersuchungen an.

Auf Twitter bekundet ein früherer Mitschüler der Schwimmerin sein Bedauern: "Ich bin sehr traurig zu hören, dass meine Schulfreundin und Teamkollegin Jamie Cail verstorben ist. Jamie hatte eine unvergleichliche Arbeitsmoral. Sie hat bei jedem Training alles gegeben und wurde durch ihren unermüdlichen Einsatz eine Weltklasseschwimmerin. Ruhe in Frieden."

Anzeige

Getty Images Jamie Cail, Schwimmerin

Anzeige

Getty Images Jamie Cail im Jahr 1998

Anzeige

Getty Images Jamie Cail im August 1997

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de