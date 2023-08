Larissa Borges (33) stirbt nach zweifachem Herzstillstand

Traurige Nachrichten aus der Internetwelt. Larissa Borges hatte ihr Leben schon seit einigen Jahren fleißig in den sozialen Medien geteilt. Dort hatte die Brasilianerin sich mit der Zeit auch eine recht große Fangemeinde aufgebaut: Bei Instagram folgen ihr derzeit knapp 31.000 Menschen. Vor wenigen Tagen wurde jedoch bekannt, dass die Sportstudentin ins Krankenhaus gebracht werden musste. Und nun werden tragische Neuigkeiten bekannt: Larissa ist im Alter von 33 Jahren gestorben.

Das verkündet nun Larissas Familie auf deren Instagram-Account: "Sie erlitt am Sonntag, den 20. August einen Herzstillstand und kämpfte eine Woche lang tapfer im Koma." Nach einer Woche folgte dann jedoch der Schock, wie ihre Angehörigen weiter schreiben: "In den frühen Morgenstunden des 28. erlitt Larissa einen erneuten Herzstillstand und überlebte leider nicht."

"Der Schmerz über den Verlust eines so jungen Menschen, der erst 33 Jahre alt war, ist so herzzerreißend, und die Sehnsucht, die wir empfinden werden, ist unbeschreiblich", schreibt Larissas Familie weiter. Sie hinterlasse ein Vermächtnis der Liebe, Freude und Entschlossenheit. "Neben ihrer charmanten Persönlichkeit war Larissa auch ein engagierter und hart arbeitender Mensch", beschreiben sie die Verstorbene und richten sich abschließend direkt an sie: "Larissa, dein Weggang hinterlässt eine Lücke in unseren Herzen. Möge deine Seele in Frieden ruhen und wir werden dich immer in Liebe und Dankbarkeit in Erinnerung behalten."

Larissa Borges, Januar 2023

Larissa Borges

Larissa Borges

