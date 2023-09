So sexy posiert Annemarie Carpendale im bunten Badeanzug

Sie gewährt einen heißen Einblick! Annemarie Carpendale (45) glänzt als "taff"-Moderatorin in den Sendungen jedes Mal aufs Neue mit ihren tollen Outfits. Ihr Mann Wayne Carpendale (46) kann sich an dem Anblick seiner Frau vermutlich gar nicht satt sehen. Das muss er auch nicht, denn das TV-Gesicht teilt in den sozialen Medien regelmäßig tolle Fotos von sich. Jetzt heizt Annemarie richtig ein: Sie postet ein Foto von sich im Badeanzug.

Auf Instagram postet die Beauty ein paar Schnappschüsse aus ihrem Kroatienurlaub. Auf einem Balkon posiert sie in einem sexy Badeanzug und präsentiert dabei besonders ihren Hintern. Annemaries Fans sind von diesem Anblick mehr als begeistert. "Ein heißer Popo, ich sag's mal höflich", schreibt ein Follower unter ihren Beitrag.

Ob die Brünette die Fotos aus einem bestimmten Grund geteilt hatte? Zuletzt spekulierten Fans nämlich über eine mögliche Schwangerschaft der Moderatorin, als sie ein Bild mit ihrer Familie postete, auf dem ihr Sohn Mads ihren Bauch küsste. Außerdem kommentierte die Beauty vier Herzen, was für ein weiteres Kind stehen könnte.

Annemarie Carpendale, Moderatorin

Annemarie Carpendale, Moderatorin

Annemarie, Wayne und Mads Carpendale

