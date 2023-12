So nah! Hier kuschelt Olli Pocher mit seiner Ex Annemarie

Oliver Pocher (45) hüpft von einer Ex zur nächsten! Bei dem Comedian ging es in den vergangenen Monaten wild her. Nach der Trennung von seiner Ehefrau Amira (31) beendete der TV-Star auch die Zusammenarbeit am gemeinsamen Podcast. Doch anstelle der zweifachen Mutter erhielt eine andere Frau deren Position – Ollis Ex Sandy Meyer-Wölden (40). Und sie ist nicht die einzige Verflossene, der der 45-Jährige noch nahesteht: Olli zeigt sich jetzt ganz intim mit seiner Ex Annemarie Carpendale (46)!

Wie kam es denn dazu? Auf ihrem Instagram-Profil postet die Moderatorin ein Foto, das ihre Fans überraschen dürfte. Liebevoll hat sie den Arm um ihren Ex Olli gelegt, ihre Nasen sind ganz nah aneinander. "EX-zellente Co-Moderation, Herr P.", schreibt sie dazu. Offenbar waren die beiden als Duo für ein Event von McDonald's gebucht und kamen sich dabei näher...

Bei dem Schnappschuss handelt es sich aber nur um einen frechen Spaß von Annemarie – immerhin ist sie glücklich mit Wayne Carpendale (46) verheiratet. Der wiederum reagiert auf das Foto mit: "Nehmt ihr euch jetzt einen gemeinsamen Anwalt?" Damit spielt er auf Ollis Ex Amira an. Nachdem Gerüchte über eine Affäre aufgekommen waren, gingen die Österreicherin und ihr angeblicher Flirt nämlich gemeinsam anwaltlich dagegen vor.

AEDT Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2023

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, Moderatorin

Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale im Oktober 2022

Was sagt ihr zu der scherzhaften Turtelei von Olli und Annemarie? Wirklich witzig! Ein mieser Joke von den beiden... Abstimmen Ergebnis anzeigen



