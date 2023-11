So cool feierte Annemarie Carpendale ihren 46. Geburtstag!

Annemarie Carpendale (46) ist nicht nur eine berühmte Moderatorin, sondern auch ein absoluter Familienmensch. Zusammen mit Gatte Wayne (46) hat sie Sohnemann Mads, der seit seiner Geburt 2018 das Leben der beiden auf den Kopf gestellt hat. In ihren manchmal turbulenten Familienalltag nimmt das TV-Gesicht seine Fans im Netz gern mal mit, so wie jetzt auch wieder: Vor wenigen Tagen ließ Anne nämlich zu ihrem Geburtstag ordentlich die Korken knallen!

Via Instagram teilt die Beauty einige Aufnahmen von ihrer großen Fete. Zusammen mit ihrem Mann, Sohnemann Mads, Freunden und Familie zelebrierte Anne vergangenen Sonntag ihren Ehrentag. Zu diesem Anlass durften natürlich eine große Torte, Wunderkerzen, ganz viel Quality-Time und Spaß nicht fehlen. "Was für besondere Tage ich aber auch hatte! Danke, dass ihr es so schön gemacht habt", schreibt die "red!"-Bekanntheit zum Beitrag.

Noch vor wenigen Wochen präsentierte sich Anne ganz anders im Netz! In einem knappen Badeanzug zeigte sich die Moderatorin von ihrer Schokoladenseite. Die Fans waren bei diesem Anblick total aus dem Häuschen. "Oho, alle Achtung" oder "Wow, du siehst bezaubernd aus", lauteten nur zwei der vielen euphorischen Kommentare.

Instagram / annie_carpendale Annemarie, Wayne und Mads Carpendale

