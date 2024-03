Fremdflirts halten für Wayne Carpendale die Liebe frisch!

Ist das etwa Annemarie (46) und Wayne Carpendales (47) Liebesgeheimnis? Schon seit 2007 gehen die beiden TV-Gesichter nun schon gemeinsam durchs Leben und sind Eltern eines Sohnes – und noch immer wirken sie so verliebt wie am ersten Tag. Was steckt dahinter? Laut dem Sohn von Howard Carpendale (78) tun Fremdflirts ihrer Liebe gut! "Es hält jung – jeden selbst und auch die Beziehung", verrät der Schauspieler im Interview mit Gala. Zudem versuche das Paar immer wieder, einander auf unterschiedlichste Weisen zu überraschen.

Um den anderen ein wenig zu verblüffen, gebe es viele unterschiedliche Wege, wie Wayne zudem im Gespräch mit dem Magazin verrät: "Wir [...] reisen dem anderen manchmal spontan zur Arbeit hinterher, machen was unerwartet Romantisches oder planen einen Pärchenabend. Das ist alles kein Wundermittel für die ewige Liebe, aber das hält die Beziehung frisch", erklärt der Familienvater. Er räumt aber auch ein, dass eine Beziehung zu pflegen kein Zuckerschlecken sei, sondern "manchmal auch Arbeit".

Wie aus einem früheren Interview mit Prominent hervorgeht, würden sich die Turteltauben sogar einen Seitensprung verzeihen – die beiden haben ein Fremdgeh-Abkommen! Dieses beinhalte, dass Wayne und Annemarie jeweils mit einer berühmten Persönlichkeit ins Bett hüpfen dürften. "Anne hat Ashton Kutcher (46) auf ihre Liste gesetzt. Ich habe mich für Cameron Diaz (51) entschieden. Ich finde sie immer noch toll", plauderte der Promi-Spross aus.

Instagram / annie_carpendale Annemarie, Wayne und Mads Carpendale

Getty Images Wayne Carpendale und Annemarie Carpendale

