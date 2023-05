Annemarie Carpendale stellt ihr neues Familienmitglied vor!

Die Familie Carpendale wächst! Wayne (46) und Annemarie Carpendale (45) gehen seit 2007 gemeinsam durchs Leben. Nach sechs Jahren entschlossen sie sich, vor den Traualtar zu treten. Die beiden sind aber nicht nur ein Ehepaar, sondern mittlerweile auch Eltern: Ihr Sohn Mads erblickte 2018 das Licht der Welt. Ihr Familienglück machten Annemarie und ihre Liebsten jetzt mit der Adoption eines Hundes perfekt!

Auf Instagram teilte die Moderatorin Bilder von sich und ihrem neuen, plüschigen Familienmitglied: Die Fotos zeigen, wie die Beauty in einem gestreiften T-Shirt und einer kurzen Jeans im Garten sitzt und einen kleinen weißen Hund auf ihrem Schoß hat. Dabei lächelt die 45-Jährige nicht nur überglücklich in die Kamera, sondern sieht auch die kleine Fellnase total verliebt an. Auf einer der Aufnahmen gesellte sich sogar ihr Sohn Mads dazu. "Hi Mathilda", schrieb die Influencerin zum Bild und verriet damit den Namen ihrer Hündin.

Wie wichtig die Familie für Annemarie ist, hatte sie schon oft im Netz gezeigt. So hatte sie Ende vergangenen Jahres beispielsweise ein Selfie von sich und Wayne gepostet, auf dem ihr Sohn im Hintergrund am Strand herumtollte. Diesen Schnappschuss hatte die Moderatorin mit folgenden Worten kommentiert: "Glückliches Pärchen."

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale und ihre Hündin

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn Mads und ihrer Hündin Mathilda

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn im Urlaub, November 2022

