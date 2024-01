Heiß! Annemarie Carpendale zeigt ihren Körper im Bikini

Da wird einem doch glatt ganz warm ums Herz! Annemarie Carpendale (46) hat eine Wahnsinnsfigur – und das weiß sie offenbar auch. Egal, ob im sexy Badeanzug oder auch mal oben ohne – im Netz stellt die Moderatorin gerne ihren fitten Body zur Schau. Aktuell gönnt sich die Beauty mit ihrem Mann Wayne (46) und ihrem Sohn Mads eine sonnige Auszeit in Australien. Und auch hier kommt Annemaries aufreizender Content nicht zu kurz!

Auf Instagram gewährt die 46-Jährige ihren Fans ein paar private Einblicke in ihren Neujahrsurlaub – und zwar in Form von ziemlich heißen Schnappschüssen! Am Bondi Beach in Sydney scheint sich Annemarie pudelwohl zu fühlen. Am Strand posiert sie nämlich, was das Zeug hält: Ihre atemberaubende Figur lässt sie dabei aus den verschiedensten Perspektiven ablichten.

Bei solch vielversprechenden Urlaubsaufnahmen kommen natürlich auch ihre Fans nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Von dieser Figur können viele nur träumen", "Anni, unsere sexy Strandnixe" und "Wenn ich mit 46 auch noch so aussehe – meine Güte", lauten nur einige der begeisterten Kommentare. Ein Follower meint sogar, es wäre toll, die Beauty bald mal im Playboy zu sehen.

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, Moderatorin

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie, Wayne und Mads Carpendale

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de