Brust, Nase, Po: Megan Fox spricht Klartext über OP-Gerüchte

2008 wurde Megan Fox (39) vom FHM (For Him Magazine) zur "Sexiest Woman in the World" ernannt. Seitdem hat sie sich optisch allerdings verändert. In der neuesten Folge des Podcasts "Call Her Daddy" hat das "Transformers"-Hottie, das stets mit sexy Outfits polarisiert, überraschend offen über ihre Schönheitsoperationen gesprochen. Die Schauspielerin gab zu, dass sie im Laufe ihrer Karriere verschiedene Eingriffe vornehmen ließ. Besonders schockierte sie ihre Fans mit ihrer Brustvergrößerung in ihren frühen 20ern. Später ließ sie die Implantate nach dem Stillen ihrer Kinder erneut austauschen und berichtete humorvoll von sichtbaren "Wellen" auf ihrer Brust, die sie dazu veranlassten, neue Modelle zu wählen: "Ich weiß nicht, wo sie hin sind, aber sie sind weg." Megan erlaubte sich sogar einen Scherz über ihr gewünschtes Erscheinungsbild: "1990er-Stripper-Brüste" sollten es sein.

Auch über ihre Nasenoperation sprach Megan, die Ex-Verlobte von Machine Gun Kelly (35) und Ex von Brian Austin Green (51), ohne Umschweife. Sie erklärte, dass sie in ihren 20ern eine Rhinoplastik durchführen ließ, jedoch Gerüchte über weitere Eingriffe dieser Art entschieden zurückwies. Häufige Nasenoperationen könnten ihrer Meinung nach dazu führen, dass "die Nase komplett abfällt". Für ihr markantes Aussehen sei zudem gekonntes Make-up verantwortlich, wie sie lachend verriet. Mit einer Portion Selbstironie sprach sie darüber, ihr Gesicht beim Contouring gerne "wie eine kleine Elfenprinzessin" wirken zu lassen – oder, im Spaß, ihre Nase so zu bearbeiten, dass sie "nur noch aus zwei Löchern wie bei Voldemort" bestehe.

Megan zeigte sich insgesamt aufgeschlossen gegenüber Schönheitsoperationen, betonte aber, dass sie ihre Eingriffe sorgfältig plane und strenge Kriterien für die Wahl ihrer Ärzte habe. Eine langjährige Angst vor der Narkose begleite sie dabei stets. Beispielsweise würde sie nie einen Eingriff vornehmen lassen, wenn der Arzt zuvor Streit mit jemandem gehabt habe. Während sie Fettabsaugungen komplett ausschließt, kann sie sich andere Eingriffe wie ein Facelifting oder in der Zukunft moderne Varianten eines Brazilian Butt Lifts durchaus vorstellen. Besonders wichtig sei für die frischgebackene, vierfache Mutter dabei, dass die Eingriffe ihrem eigenen Wunsch entsprechen, wie sie bekräftigte: "Ich habe alles gemacht, was du dir vorstellen kannst, und ich werde es immer tun."

Getty Images Megan Fox im November 2023

Getty Images Schauspielerin Megan Fox besucht die Olympus Fashion Week, September 2005 in New York City.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Juni 2022