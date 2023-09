Afrikas erster Fußballer des Jahres Salif Keïta gestorben

Die Fußballwelt hat einen der ganz Großen verloren. Salif Keïta war einer der erfolgreichsten Fußballspieler in der Geschichte seines Landes Mali. 1967 wechselte der Kicker zur AS Saint-Étienne in die französische erste Liga. Mit seinem neuen Verein wurde er dreimal in Folge französischer Meister. 1970 wurde er zu Afrikas erstem Fußballer des Jahres gewählt. Doch nun gibt es traurige Nachrichten von der einstigen Legende: Salif ist verstorben.

Sein einstiger Klub gab die Nachricht auf Instagram bekannt. "Der schwarze Panther ist gegangen und hat ein Stück unseres Vereins mitgenommen. Salif Keita, wir trauern um dein Verschwinden", teilte der Verein mit einem schwarz-weißen Bild des Stürmerstars in seiner aktiven Zeit mit. Woran Salif verstorben ist, teilten die Verantwortlichen allerdings noch nicht mit.

Aber auch abseits des Platzes sorgte der 76-Jährige für Schlagzeilen – allerdings im positiven Sinne. Er gründete die erste Fußballschule seines Landes. Außerdem war er vier Jahre Präsident des Fußballverbandes von Mali. Ab 2013 war Salif zudem Botschafter seines ehemaligen Klubs AS Saint-Étienne.

Getty Images Salif Keita, ehemaliger Fußballstar

Getty Images Salif Keita, Mai 2004

Getty Images Salif Keita (links) und Josip Skoblar, Oktober 1971

