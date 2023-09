Sommerhaus-Spoiler? Dieses Paar soll schon getrennt sein!

Ist da etwas dran? Am 19. September ist es wieder somit: Das Sommerhaus der Stars geht in eine neue Runde. Mit einem bunt gemischten Cast verspricht das Reality-TV-Format auch in diesem Jahr eine Menge an Drama und Eskalation. Neben Walentina Doronina (23) und Can Kaplan stellen sich auch Claudia Obert (61) und ihr Lover Max diesem Abenteuer. Doch bereits vor Beginn der neuen Staffel brodelt die Gerüchteküche – ist zwischen einem Pärchen bereits alles aus?

Hat er sich selbst entlarvt? Auf Instagram behaupten nun die "Dating Naked"-Kandidatinnen Angie Teubner und Lena Maria Posa, dass ein Typ sie mit derselben Masche angeschrieben habe. Er habe ihnen zahlreiche Komplimente gemacht und sich selbst immer wieder als Ehrenmann bezeichnet. "Ich könnte jetzt auch den Chatverlauf veröffentlichen, aber dann wäre er im Arsch", erklärte eine der Frauen. Denn laut seinem Profil ist er offiziell vergeben und nimmt bald an einer Couple-Show teil. Bei Besagtem soll es sich um niemand geringeren als Maurice Dziwak handeln, der aktuell eigentlich mit Ricarda Raatz zusammen ist und mit ihr auch im Sommerhaus zu sehen sein wird. Sind die beiden also inzwischen längst getrennt?

Ob die beiden sich im Sommerhaus getrennt haben, ist unklar. Allerdings ist bereits jetzt klar, dass zwischen den prominenten Mitbewohnern so einiges passieren wird. Beispielsweise soll Gigi Birofio (24) sogar aus der Show geworfen worden sein. Zuvor soll es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen ihm und Can gekommen sein.

Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Anzeige

RTL Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

Anzeige

scoolz-pixx Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de