Verliebt: Ricarda Raatz macht ihre neue Beziehung offiziell!

Ricarda Raatz (31) hatte zuletzt nur wenig Glück in Sachen Liebe. Nachdem die Beauty im vergangenen Jahr mit ihrem Ex Maurice Dziwak am Format Das Sommerhaus der Stars teilgenommen hatte, ging ihre Beziehung nur kurz nach den Dreharbeiten in die Brüche. Seither schien das Reality-Sternchen sein Single-Dasein zu genießen – bis zuletzt. Denn seit einigen Wochen spekulierten die Fans, die Brünette könnte schon wieder in festen Händen sein. Dem Getuschel setzt Ricarda nun selbst ein Ende: Im Netz zeigt sie sich an der Seite eines neuen Mannes und macht die Liebe zu ihm damit ganz offiziell. Alle Infos zur neuen Beziehung der ehemaligen Love Island-Bekanntheit bekommt ihr im Promiflash-Video!

