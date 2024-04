Casino und Kids: Das erhofft sich Maurice Dziwak von Zukunft

Maurice Dziwak weiß genau, was er will! Der Realitystar stellt sich in einem Q&A auf Instagram den neugierigen Fragen seiner Fans und verrät dabei auch seine Zukunftsvision. In seiner Vorstellung reist der Influencer mit seiner Partnerin nach Las Vegas. Dort gehen sie in ein Casino. "Wir beide sitzen am Roulette-Tisch. Meine Frau hat die Hand auf meiner Schulter, wie im Film. Ich gewinne die Million und gehe als Millionär nach Hause. Aber vorher gehen wir in die Love Church und heiraten", schwärmt Maurice.

Wie es nach der Hochzeit weitergehen soll, weiß der Kampf der Realitystars-Teilnehmer auch schon ganz genau: "Dann gehts zack nach Hause, eine Familie gründen. Am besten Zwillinge, ein Mädchen und einen Jungen." Für ihn sei das die perfekte Vorstellung für sein Leben. "Dann habe ich alles, was ich im Leben möchte", erklärt Maurice und stellt klar: "Familie ist das Wichtigste!" Dass die Familie für ihn einen hohen Stellenwert hat, betonte der Ex-Love Island-Kandidat bereits öfter: Daher wohnt er laut eigener Aussage auch noch bei seinen Eltern.

Im Liebesleben der Fernsehbekanntheit lief es allerdings in der Vergangenheit nicht immer rund: Bei Are You The One – Reality Stars in Love lernte er Ricarda Raatz (31) kennen. Nach einigen Schwierigkeiten in der Show verließen sie das Format als Paar – nach ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars zerbrach ihre Liebe jedoch. Mittlerweile scheint Maurice sein Glück aber gefunden zu haben: Im Dezember machte er seine neue Beziehung offiziell.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seiner Mutter

RTL Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

Könnt ihr euch vorstellen, dass Maurice seine Ziele erreichen wird? Ja, er muss nur fest daran glauben! Na ja, ich denke, das wird eher schwierig... Ergebnis anzeigen



