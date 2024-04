Endlich: Ricarda Raatz macht ihre neue Beziehung offiziell

Nach ihrer Teilnahme an dem Format Das Sommerhaus der Stars war Ricarda Raatzs (31) Beziehung zu ihrem damaligen Freund Maurice Dziwak in die Brüche gegangen. Seit einigen Wochen spekulieren die Fans nun, ob das Reality-Sternchen ihr Herz an jemand Neues verschenkt hat. Immer wieder veröffentlichte die Influencerin auffällige Fotos im Netz. Nun macht Ricarda ihre neue Beziehung offiziell: Auf Instagram veröffentlicht sie einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem neuen Partner. Romantisch fügt sie hinzu: "Wenn aus Freundschaft Liebe wird!" Ihren Followern erklärt sie, dass der neue Mann in ihrem Leben eigentlich schon lange an ihrer Seite ist. "Wir kennen uns jetzt schon seit über zehn Jahren. Wer hätte gedacht, dass unsere Wege wieder zusammenführen würden?", schreibt die Love Island-Bekanntheit nachdenklich.

Über Ricardas neues Liebesglück freuen sich die Fans in den Kommentaren. "Alles Glück dieser Welt, du wundervoller Mensch hast es so verdient", findet ein Nutzer auf Instagram wohlwollende Worte. "Du hast es nach der letzten Beziehung verdient, glücklich zu sein! Nur das Beste für euch", schreibt ein weiterer User. Auch zahlreiche TV-Kolleginnen zeigen ihre Unterstützung. Das Fitness-Model Vanessa Mariposa (31) kommentiert zum Beispiel: "Ich bin so glücklich für dich!"

Während ihrer Teilnahme im Sommerhaus gerieten Ricarda und ihr Ex-Freund Maurice immer wieder aneinander. Nun scheint sie jedoch den Richtigen für sich gefunden zu haben. Verliebt kommt sie ins Schwärmen: "Der erste Mann, der mich auf Händen trägt, mich respektiert und mich zu schätzen weiß!" Bei ihrem neuen Freund könne sie sich komplett fallen lassen und so sein, wie sie ist. "Du bist das Beste, was mir je passiert ist", richtet sie wertschätzende Worte an ihren Liebsten.

Instagram / marcellellerkamp Marcell Ellerkamp, neuer Freund von Ricarda Raatz

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz und Maurice Dziwak, Reality-TV-Stars

