Maurice Dziwak kentert bei "Kampf der Realitys"-Ankunft

Maurice Dziwak sorgt bei Kampf der Realitystars für einen stürmischen Auftritt. Der Love Island-Star schippert hoffnungsvoll in Richtung Sala, doch da macht er die Rechnung ohne den Wettergott. Die Wellen sind so hoch, dass sie ins Boot überschwappen und Maurice' Koffer komplett nass machen. Das ist aber noch nicht genug. Die Wellen treffen das Boot gleich mehrmals, sodass Maurice immer weiter an Land gespült wird. Vor seinem Einzug zeigte sich der Oberhausener noch ziemlich zuversichtlich: "Jetzt gehts in die Sala, ich bin topfit und habe Bock."

Maurice nahm die feuchte Ankunft ziemlich gelassen. Das sehen seine Mitstreiter ähnlich. "Mit Abstand der coolste Auftritt", findet Ben Tewaag (47). Kevin Schäfer zeigt sich hingegen schadenfroh: "Geschieht ihm recht, Ricarda (31) würde sich kaputt lachen, wenn sie das sehen könnte." Damit spielt er auf das Sommerhaus der Stars an, bei der die Beziehung von Maurice und Ricarda ziemlich ins Wanken geriet.

Im Sprechzimmer beschwert sich der Hottie darüber, dass er keine neuen Klamotten bekommt – seine sind schließlich komplett nass. Die Produktion macht ihm aber einen Strich durch die Rechnung. "Das ist echt eine Frechheit", findet Maurice und hängt seine Kleidung zum Trocknen über eine Wäscheleine.

Instagram / ricardaraatz "Are You The One?"-Kandidat Maurice und Ricarda turteln

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, Reality-TV-Star

