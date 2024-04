So sehr hat sich Maurice Dziwak seit "Love Island" verändert

Maurice Dziwak hat eine lange Reise im Reality-TV hinter sich. 2021 nahm der Student an der Kuppelshow Love Island teil. Damals stellte er gerne seinen trainierten Körper und sein Sixpack zur Schau und wickelte damit die Frauen um den Finger. Drei Jahre später wird der Ex von Ricarda Raatz (31) nun bei Kampf der Realitystars an Land gespült – und sieht mittlerweile ganz anders aus. Neben seinen gewachsenen Haaren hat sich auch der Körper des Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten verändert. Zumindest betont das der Sprecher der Sendung mit einer kleinen, scherzhaften Spitze gegen den Kandidaten: Als Maurice nach einer kämpferischen Musikuntermalung fragt, witzelt dieser: "Ein Mann kämpft gegen den Bauchspeck."

Die Showteilnahme ist für den Oberhausener eine Herzensangelegenheit, wie er kürzlich gegenüber RTLZWEI verriet: "Ich habe das früher immer mit meinen Eltern geguckt und es war ein Traum von mir, hier zu sein, alles zu geben und die Sala live zu sehen." Er sei sehr stolz darauf, es bis in dieses Format geschafft zu haben. "Als ich angefangen habe, hat niemand damit gerechnet, dass ich mal bei 'Kampf der Realitystars' dabei sein könnte. Ich habe es mir selbst bewiesen, das ist das Wichtigste", stellte er zudem klar.

Dass die Zeit in der Sala für Maurice allerdings kein entspannter Erholungsurlaub wird, zeigte bereits ein kleiner Teaser. Darin ist zu sehen, wie er auf seinen Sommerhaus-Kontrahenten Aleksandar Petrovic (33) trifft – und dabei fliegen ordentlich die Fetzen. In dem Trailer schreit Maurice den Muskelmann an: "Halt deine Fresse, ja komm her!" Daraufhin rennt dieser auf ihn zu – und andere Bewohner müssen eingreifen, um die Streithähne unter Kontrolle zu bringen.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seiner Mutter

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, TV-Bekanntheit

