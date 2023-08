Sommerhaus-Eklat: Wurde Can Kaplan ins Gesicht geschlagen?

Was ist im diesjährigen Sommerhaus der Stars wirklich passiert? Vor einigen Wochen wurde das beliebte Format offiziell abgedreht. Seitdem warten die Fans gespannt auf die Ausstrahlung der Show, in der prominente Paare um 50.000 Euro kämpfen. Doch schon vorab werden nun schwere Vorwürfe laut: Can Kaplan deutet an, während der Dreharbeiten gewaltsam angegriffen worden zu sein – offenbar musste er sogar vom Notarzt behandelt werden...

In seiner Instagram-Story teilte der Verlobte von TV-Bekanntheit Walentina Doronina (23) zuletzt ein Foto, das ein ärztliches Attest zeigt. Laut dem Krankenschein hatte der Unternehmer am 28. Mai notärztlich versorgt werden müssen – eben in dieser Zeit war mutmaßlich das Sommerhaus gedreht worden. Als Befund steht auf dem Dokument: "Prellung, linke Wange, nach Schlag bei Auseinandersetzung." Can selbst schrieb dazu noch: "Lügen über Lügen, intern und in der Öffentlichkeit!"

Bereits Anfang Juli hatte RTL publik gemacht, dass zwei Paare die Sendung nach einem Eklat hatten verlassen müssen. "Während der Aufzeichnung des 'Sommerhaus der Stars' kam es zu einem Zwischenfall zwischen zwei Paaren, woraufhin wir die Entscheidung getroffen haben, dass beide Paare das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten", hatte es in einem Statement geheißen. Damals war vermutet worden, dass es sich um Can und Walentina sowie die Nachrücker Luigi Birofio (24) und dessen Partnerin Dana Feist gehandelt habe.

