FitnessOskar und HealthyMandy feiern fünf Jahre Beziehung

HealthyMandy und FitnessOskar sind noch immer glücklich verliebt! Die beiden Fitness-Influencer gehen schon seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Dabei mussten sie auch schon einige Rückschläge verkraften: Beim Versuch, endlich ein Kind zu bekommen, hatten sie bereits Fehlgeburten erlitten. Vor knapp zehn Monaten verstarb dann ihr Sohn Rio wenige Monate nach der Geburt. Trotz allem halten Mandy und Oskar zusammen und feiern jetzt ihre Liebe.

Auf Instagram widmet die Netzbekanntheit ihrem Ehemann einen liebevollen Post. "Ich liebe dich noch genauso wie am ersten Tag und danke dir von Herzen, dass du dein Versprechen hältst und in guten wie in schweren Zeiten für mich da bist. Vor fünf Jahren hätten wir niemals gedacht, dass unser Leben so verläuft, doch wir wachsen gemeinsam als Team", schreibt Mandy. Dazu teilt sie eine Reihe Fotos der vergangenen Jahre.

Derzeit setzen Mandy und Oskar weiterhin alles daran, wieder schwanger zu werden. "Wir geben nicht auf. Wir werden es schaffen, auch wenn es wirklich sehr viel Kraft kostet und man mittlerweile gar nicht mehr weiß, woher man diese Kraft nehmen soll", schilderte Mandy kürzlich in ihrer Instagram-Story.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und Healthy Mandy mit ihrem Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar, Webstars

Hättet ihr gedacht, dass Oskar und Mandy schon fünf Jahre zusammen sind?



