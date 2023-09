Herzstillstand: Countrystar Charlie Robison ist verstorben

Ein trauriger Tag für die Musikwelt. Mit Songs wie beispielsweise "I Want You Bad" aus dem Jahr 2001 hatte sich Charlie Robison einen Namen in der Country-Szene gemacht. Dabei hatte er bereits seit den 1980er-Jahren an seiner Musikkarriere gearbeitet und konnte mit seinem ansteckenden Country-Sound letztlich auch so einige Erfolge einheimsen. Zuletzt war er jedoch gezwungen, sich nach einem medizinischen Eingriff aus dem Business zurückzuziehen. Jetzt machen traurige Nachrichten die Runde: Charlie ist im Alter von nur 59 Jahren unerwartet verstorben.

Über den Tod des Sängers berichtet unter anderem The Associated Press. Demnach starb er bereits am 10. September in einem Krankenhaus im US-amerikanischen San Antonio, nachdem er zuvor einen Herzstillstand und andere Komplikationen erlitten hatte. Das habe ein Vertreter der Familie nun mitgeteilt. Bisher sind keine weiteren Details zum Tod des Musikers bekannt. Auch die Gedenkfeier stehe bisher noch aus.

Erst im Jahr 2018 hatte Charlie bekannt gegeben, dass er nach einem chirurgischen Eingriff an seinem Kehlkopf die Fähigkeit zu singen, dauerhaft verloren hatte. "Daher ziehe ich mich schweren Herzens offiziell von der Bühne und dem Studio zurück", hatte er daraufhin seinen Fans auf Facebook mitgeteilt.

