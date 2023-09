Mit 74 Jahren: Musiker Hank Williams Jr. hat sich verlobt

Er schwelgt im Liebesglück. In den 1980er-Jahren wurde Hank Williams Jr. mit Hits wie "All My Rowdy Friends" bekannt und zählt seither zu den ganz großen Namen der Country-Szene. Während es beruflich kaum besser für den Musiker laufen konnte, trafen ihn in den vergangenen Jahren mehrere schwere Schicksalsschläge: Nachdem seine Tochter ums Leben gekommen war, starb nur kurze Zeit darauf auch seine Frau. Doch nun soll es für den Countrysänger wieder bergauf gehen: Hank hat sich wieder verlobt.

Der 74-jährige Country-Sänger hat sich mit seiner Partnerin Brandi verlobt, wie er bereits am 4. September auf der Facebook-Seite der "The Pure Hank Radio Show" bekannt gab. "Die frisch verlobte Outlaw-Country-Musik- und Southern-Rock-Legende Hank Williams Jr. an der Seite ihrer wunderschönen und reizenden Verlobten Brandi", hieß es in dem Beitrag. Dieser zeigte einen süßen Schnappschuss des Paares, auf dem der 74-Jährige und seine Liebste freudig mit breitem Grinsen in die Kamera blicken. Das Glück ist den beiden dabei deutlich anzusehen.

Scheint, als würde Hank der Liebe nach dem tragischen Tod seiner Frau noch mal eine Chance geben wollen. Erst im April 2022, einen Monat nach ihrem Tod, teilte Williams eine ergreifende Hommage an seine verstorbene Frau auf Instagram. "38 wundervolle Jahre hat sie mir geschenkt", hatte er geschrieben und hinzugefügt: "Natürlich wird sie für immer vermisst und von so vielen geliebt werden."

Instagram / officialhankjr Brandi und Hank Williams Jr. im Januar 2023

Getty Images Hank Williams Jr., 2014 in Nashville

Instagram / officialhankjr Hank Williams Jr. mit seiner verstorbenen Frau

