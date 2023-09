Ein Jahr Witwer: Hank Williams Jr. ist wieder verheiratet!

Hank Williams Jr. ist wieder unter der Haube! Im vergangenen Jahr hatte der bekannte Country-Musiker mehrere Schicksalsschläge verkraften müssen. Nach dem plötzlichen Tod seiner Tochter starb bloß kurze Zeit später seine Ehefrau. Mittlerweile hat der "All My Rowdy Friends"-Interpret aber schon wieder eine neue Partnerin an seiner Seite. Brandi machte er im Mai sogar einen Heiratsantrag. Bloß wenige Monate später haben Hank und Brandi sogar nun geheiratet!

Wie aus einem Post auf Facebook hervorgeht, haben der Sänger und seine Liebste sich bereits am 9. September das Jawort gegeben. Die beiden sind im beschaulichen Rahmen "vor einer kleinen Gruppe aus Freunden und Familie" in der Enon Baptist Church in Banks im US-Bundestaat Alabama den Bund der Ehe eingegangen. Weitere Details behielten sie jedoch erst einmal für sich.

Erst vor knapp einem Jahr hatte Hank seine vorige Ehefrau verloren, welcher er bloß einen Monat nach ihrem tragischen Tod rührende Wort auf Instagram widmete: "38 wundervolle Jahre hat sie mir geschenkt. Natürlich wird sie für immer vermisst und von so vielen geliebt werden."

Instagram / officialhankjr Brandi und Hank Williams Jr. im Januar 2023

Getty Images Hank Williams Jr., Musiker

Instagram / officialhankjr Hank Williams Jr. mit seiner verstorbenen Frau

