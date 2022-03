Wie viel Leid muss er noch ertragen? Der Country-Sänger Hank Williams Jr. ist in der Country-Szene ein gefeierter Star. Mit Hits wie "All My Rowdy Friends" feierte er in den 1980er-Jahren große Erfolge. Doch erst vor zwei Jahren musste Hank einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Seine Tochter Katherine Williams-Dunning starb bei einem schweren Verkehrsunfall. Und das Unglück scheint ihn zu verfolgen, denn nun sind neue traurige Nachrichten bekannt geworden.

Wie TMZ berichtete, verstarb die langjährige Frau des Countrysängers, Mary Jane Thomas, am Dienstag. Allem Anschein nach gab es Komplikationen im Anschluss an einen medizinischen Eingriff. Es soll sich dabei möglicherweise um ein Blutgerinnsel gehandelt haben. Ein Sprecher der Polizei von Jupiter, Florida gab an, dass um 17 Uhr ein Notruf einging. Mary Jane wurde anschließend in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo sie für tot erklärt wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint ihr Tod nicht verdächtig zu sein.

Das Paar hat sich 1985 bei einem Konzert des Musikers kennengelernt. Obwohl sie sich 2007 getrennt hatten, fanden sie vier Jahre später wieder zueinander. Mary Jane wurde nur 58 Jahre alt und hinterlässt neben ihrem Mann Hank ihren Sohn Samuel Williams und drei Enkelkinder.

Anzeige

Getty Images Hank Williams Jr., 2010 in Alabama

Anzeige

Getty Images Hank Williams Jr., 2014 in Nashville

Anzeige

Getty Images Hank Williams Jr., 2010 in Nashville

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de