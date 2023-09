Nach Baby: "4 Blocks"-Star Almila Bagriacik hat sich verlobt

Bei Almila Bagriacik geht es Schlag auf Schlag! Anfang 2022 hatte die Schauspielerin bei Dreharbeiten für den Film "Trauzeugen" den Regisseur Finn Christoph Stroeks kennengelernt. Schnell waren die beiden ein Paar geworden– und schon ein Jahr später verkündet die Tatort-Darstellerin im Februar, dass sie schwanger ist! Inzwischen ist das Baby geboren – und nun folgt schon der nächste Schritt: Almila und ihr Liebster haben sich verlobt!

Die freudige Nachricht verkündet Finn bei der "Trauzeugen"-Premierenfeier in Berlin, wie Bild berichtet. "Als wir diesen Film angefangen haben, wusste ich noch nicht, dass ich hinterher bei der Premiere die folgende Schauspielerin als meine Verlobte ankündigen würde", schwärmt er auf der Bühne. Doch er sei sehr froh, dass alles so gekommen sei: "Ich freue mich einfach wahnsinnig, dass wir zusammengekommen sind! Ich bitte auf die Bühne – meine Verlobte Almila Bagriacik!"

Im Netz hat sich Almila selbst noch nicht zu der Verlobung geäußert – und auch zu ihrem Mutterglück schweigt sie bis jetzt. Allerdings teilte sie in ihrer Story vor drei Wochen bereits einen Schnappschuss mit ihrem Kind und verkündete so ganz unaufgeregt die Geburt: Gemeinsam mit ihrer Mutter und Schwester posiert der "4 Blocks"-Star in Prag – und hat eine Tragtuch mit seinem Baby um den Bauch.

Nicole Kubelka / Future Image Almila Bagriacik und Finn Christoph Stroeks bei der Premiere zu "Trauzeugen" in Berlin

Getty Images Almila Bagriacik, April 2023

Getty Images Almila Bagriacik und ihr Verlobter Finn Christoph Stroeks, Februar 2023

