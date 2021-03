Alles aus bei Almila Bagriacik und ihrem Freund! Beruflich könnte es für die Schauspielerin wohl nicht besser laufen. Seit 2017 ist sie schon im Tatort zu sehen und auch mit 4 Blocks feierte sie einen Serien-Hit. Privat hatte sie ihr Glück vor drei Jahren in dem Berliner Zahnschmuck-Unternehmer Sebastian Gündel gefunden. Doch das ist nun vorbei. Almila gab nun das Liebes-Aus bekannt.

Gegenüber Bild am Sonntag bestätigte die Türkin: "Ich bin jetzt Single." Liebeskummer hat sie aber nicht, wie sie direkt hinterher schob: "Es ist alles okay, und ich bin glücklich." Almila verriet auch, woran ihre Beziehung zu dem Unternehmer gescheitert ist: "Wir haben uns einfach im Laufe der Zeit voneinander entfernt. Ich brauche jetzt auch meine Kraft, um sie in die Karriere zu investieren."

Ihre Karriere wird auch bei ihrer zukünftigen Partnerwahl eine Rolle spielen. "Es sollte keine Diskussionen darüber geben, dass ich viel reise und manchmal im Film einen Kollegen küsse", äußerte die 30-Jährige bereits gegenüber dem Magazin emotion über ihre künftige Beziehung.

Almila Bagriacik 2018 in Köln

Almila Bagriacik im September 2020

Schauspielerin Almila Bagriacik

