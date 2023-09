Freundin gewürgt und geschlagen: Kevin Porter Jr. verhaftet

Er hat wieder Ärger mit dem Gesetz. Kevin Porter Jr. (23) ist eigentlich ein berühmter Basketballspieler. Aber auch abseits sorgt der Sportler immer wieder für Schlagzeilen – und nicht unbedingt positiv. Vor drei Jahren wurde Kevin nämlich verhaftet. Unter anderem wurde dem 23-Jährigen unsachgemäße Handhabung einer Waffe, Fahren ohne Führerschein und Drogenmissbrauch vorgeworfen. Nun kommt Kevin wieder mit dem Gesetz in Konflikt.

Der Houston-Rockets-Spieler wurde am Montag verhaftet, nachdem er angeblich seine Freundin geschlagen und gewürgt haben soll. Das berichtet TMZ. Das Onlineportal erfuhr aus Polizeikreisen, dass sich der Vorfall im Millennium Hotel in New York ereignet hatte. Die Polizei wurde gegen 6:45 Uhr zu einem Streit gerufen. Am Tatort stellten die Ermittler eine Platzwunde über dem rechten Auge der 26-jährigen Frau fest – außerdem soll sie jede Menge Blut im Gesicht gehabt haben. Das Opfer behauptete, Kevin habe sie während der körperlichen Auseinandersetzung mehrfach am ganzen Körper geschlagen. Der Basketballer sitzt derzeit in New York hinter Gittern.

Angeblich hatte sich Kevins Freundin zuvor im Zimmer eingeschlossen. Mithilfe des Sicherheitsdienstes gelang der Basketballer dann doch in den Raum. Einige Minuten später soll der Streit dann begonnen haben. Laut Zeugenaussagen rannte die Freundin auf den Flur des Hotels und schrie um Hilfe.

Getty Images Kevin Porter Jr., März 2019

Getty Images Kevin Porter Jr. mit seiner Freundin Kysre Gondrezick

Getty Images Kevin Porter Jr., Basketballstar

