Russell Brand empfahl 15-Jähriger "Sex" als Geburtstagsmotto

Es kommen neue Details ans Licht! Russell Brand (48) sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt: Dem Komiker werden sexueller Missbrauch, Vergewaltigung und Körperverletzung zur Last gelegt. Er selbst streitet das jedoch ab. Seit Bekanntwerden der Vorwürfe gelangen immer mehr Informationen an die Öffentlichkeit. Nun ist ein Video aus dem Jahr 2007 aufgetaucht, in dem Russell einer 15-jährigen Anruferin seiner Radioshow unangemessene Ratschläge erteilt!

In dem Ausschnitt aus seiner Radiosendung "The Russell Brand Show" fragt das junge Mädchen den Comedian nach Vorschlägen für ein Geburtstagsmotto. "Jetzt ist es dir gesetzlich erlaubt, Sex zu haben. Ich finde, du solltest die Party unter das Motto 'legaler Sex' stellen", überlegt er. Zudem schlägt Russell vor, dass sie Vampire oder einen Maskenball in das Thema miteinbeziehen könne, um das Gefühl der Gefahr und der Erotik auf eine "für ein 16 Jahre altes Mädchen geeignete Weise" zu erzeugen.

In einem weiteren Clip aus demselben Jahr redet er zudem darüber, Sex mit schlafenden Frauen zu haben: "Das ist die Politik, die ich bei Frauen anwende. [...] Wir sollten uns nicht mit Dingen wie Alter, Rasse oder ob sie wach sind oder nicht aufhalten. Geh einfach rüber und bereite ihnen die Nacht ihres Lebens."

