"Keine Beweise": Russell Brands Team wusste wohl von nichts

Im vergangenen Jahr war der Ruf von Russell Brand (48) ins Wanken geraten: Ihm war von mehreren Seiten sexueller Missbrauch und sogar Vergewaltigung vorgeworfen worden. Eine Frau hatte Anzeige erstattet. Der US-Sender Channel 4 startete als ehemaliger Arbeitgeber daraufhin seine eigenen Untersuchungen, auch um herauszufinden, ob das Team des Briten von all dem wusste. Doch dem ist offenbar nicht so. Wie The Mirror berichtet, teilt der CEO des Senders der Presse mit: "Während die Untersuchungen keine Beweise dafür fanden, dass Mitarbeiter von Channel 4 von Russell Brands angeblichen Verhalten in der Sendung wussten, wurde festgestellt, dass ein ehemaliger Mitarbeiter im Jahr 2009 eine ernsthafte und besorgniserregende Anschuldigung erhob."

Was genau der Mitarbeiter dem Schauspieler vorwirft, behält der Sender für sich. Dafür erklärt er: "Dieser Vorwurf wurde nicht an die Führungsebene von Channel 4 weitergeleitet und auch nicht untersucht, wie es hätte sein müssen. Ich habe mich im Namen des Unternehmens bei der betreffenden Person für diese Panne und für den Ärger, den diese Angelegenheit verursacht hat, entschuldigt." Ob das Auftauchen dieses Vorfalls nun weitere Konsequenzen oder neue Untersuchungen nach sich zieht, wurde nicht verraten. Allerdings wolle Channel 4 weiter daran arbeiten, den Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten.

Bisher ist unklar, wie viele der Vorwürfe gegen Russell wahr sind. Der 48-Jährige beteuerte aber schon in früheren Interviews unschuldig zu sein. Erst im Februar sprach er im Interview mit Tucker Carlson offen über das Thema. Allerdings gibt er zu, zu der Zeit der genannten Vorfälle ein sexuell freizügiges Leben geführt zu haben und sich so in die jetzt unangenehme Situation manövriert zu haben. "Das ist nicht die Art von Verhalten, die ich gutheiße und es ist sicherlich nicht die Art, wie ich jetzt leben würde. Natürlich weise ich alle Anschuldigungen zurück", meinte Russell in dem YouTube-Video.

Anzeige Anzeige

Getty Images Russell Brand im Januar 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Russell Brand im Juni 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass das Konsequenzen für Russell haben wird? Nein, das ist vermutlich schon zu lange her. Ja, dem werden sie sicher nachgehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de