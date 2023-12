Die Polizei befragt Russell Brand wohl zu weiteren Vorwürfen

Sein Fall wurde noch nicht zu den Akten gelegt. Russell Brand (48) macht seit einigen Monaten immer wieder Negativschlagzeilen. Der Komiker sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt: Mehrere Frauen beschuldigen ihn der sexuellen Nötigung, des Missbrauchs und der Vergewaltigung. Er streitet die Anschuldigungen bisher jedoch vehement ab. Doch immer wieder werden neue Vorwürfe laut. Vor wenigen Tagen wurde Russell wohl zu weiteren Beschuldigungen befragt!

Wie ein Sprecher der Metropolitan Police gegenüber The Times bestätigt, soll der Brite kürzlich erneut ausgesagt haben. "Ein Mann in den 40ern hat am Donnerstag, dem 14. Dezember 2023, zum zweiten Mal eine Polizeistation im Süden Londons aufgesucht. Er wurde von den Ermittlern im Zusammenhang mit weiteren, bereits zurückliegenden, Sexualdelikten befragt." Zudem sei derselbe Mann, bei dem es sich um Russell handeln soll, bereits am 16. November zur Befragung erschienen. "Die Ermittlungen dauern weiter an", stellt der Sprecher klar.

Russell selbst hatte sich kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe mit einer wütenden Rede an seine Fans gewandt: "Wir werden über den Krieg des Staates und der etablierten Medien gegen die Meinungsfreiheit sprechen. Und insbesondere darüber, wie sich das in dieser Woche auf mich ausgewirkt hat", hatte er damals in einem Livestream auf der Plattform Rumble erklärt.

Getty Images Russell Brand, Komiker

