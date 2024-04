Pure Eleganz: Prinzessin Beatrice legt Wow-Auftritt hin

Prinzessin Beatrice (35) bewies wieder einmal ihr Modebewusstsein. Am Donnerstag besuchte die Cousine von Prinz William (41) eine Veranstaltung, bei der sie einen eleganten Auftritt hinlegte. Schnappschüsse, die Hello! vorliegen, zeigen die Tochter von Sarah Ferguson (64) und Prinz Andrew (64) in einem dunkelblauen Wickelkleid. Der Look der Royal war relativ schlicht gehalten: Beatrice hatte ihre Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und trug kaum Make-up. Auch auf Schmuck verzichtete sie bei dem Event.

Als Mitglied der britischen Königsfamilie absolviert die 35-Jährige regelmäßig öffentliche Auftritte. Anfang März sprang Beatrice bei einer Veranstaltung für Prinzessin Kate (42) ein – sie nahm an einer Diskussion anlässlich der Student Health Week teil. Auch bei diesem Termin zeigte sich Beatrice von ihrer lockeren Seite und erschien in einem schlichten Tweedmantel, während sie sich mit einigen Studenten über das Thema austauschte.

Als Beatrice am Donnerstag an dem Treffen teilnahm, wurde eine tragische Nachricht bekannt. Laut The Sun sei ein Ex-Freund von ihr gestorben. Paolo Liuzzo soll am 7. Februar tot in seinem Hotelzimmer in Miami aufgefunden worden sein. Beatrice und der Verstorbene waren im Jahr 2006 für eine unbestimmte Zeit liiert gewesen, von seinem Tod soll sie kurz danach in Kenntnis gesetzt worden sein.

Getty Images Prinzessin Beatrice im November 2018

Getty Images Prinzessin Beatrice bei der Hochzeit von Prinz Amedeo von Belgien und seiner Elisabetta, 2014

