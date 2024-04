Emotionales Interview: So schlimm war Brittney Griners Haft

Brittney Griner (33) spricht offen über die wohl schwerste Zeit ihres Lebens. Vor knapp zwei Jahren wurde die Basketballspielerin in Russland festgenommen und musste daraufhin zehn Monate in Haft verbringen. In der US-TV-Sendung "20/20" spricht sie nun erstmals offen über die Zeit im Knast. In einem Trailer, der People vorliegt, erklärt sie unter Tränen, dass sie sich durch die Umstände in der russischen Strafkolonie "nicht wie ein Mensch" gefühlt habe. Auf ihrer Matratze sei "ein großer Blutfleck" gewesen. Zudem habe sie "keine Seife und kein Toilettenpapier" gehabt. "Ich hatte einfach so viel Angst vor allem", meint die Sportlerin und fügt hinzu, dass sie in dieser Zeit Suizidgedanken gehabt habe.

Die 33-Jährige habe dort viele Momente erlebt, in denen sie keinerlei Hoffnung mehr hatte: "Ich dachte einfach nicht, dass ich das durchstehe, was ich durchmachen musste." Was Brittney dabei half, war die Unterstützung ihrer Liebsten und ihrer Fans. "Es fühlt sich so gut an, zu Hause zu sein! Die vorherigen zehn Monate waren ein Kampf auf Schritt und Tritt. Ich habe tief gegraben, um meinen Glauben zu bewahren. Es war die Liebe von so vielen von euch, die mir geholfen hat, durchzuhalten", betonte sie in ihrem ersten Statement nach der Haft auf Instagram.

Brittney war ursprünglich zu insgesamt neun Jahren Gefängnis verurteilt worden, da sie am Flughafen Moskau unter anderem Cannabis-Öl bei sich getragen hatte. Durch einen Gefangenenaustausch kam sie aber bereits nach zehn Monaten frei. Nachdem sie sich von der Tortur erholen konnte, steht sie mittlerweile wieder auf dem Basketballfeld und kann die Zeit mit ihrer Familie genießen. Zudem dürfen ihre Frau Cherelle und sie sich freuen: Die zwei erwarten aktuell ihr erstes Kind. "Unglaublich, dass wir weniger als drei Monate davon entfernt sind, unseren Lieblingsmenschen zu treffen", schrieben sie erst vor wenigen Tagen voller Vorfreude im Netz.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Brittney Griner im August 2022

Getty Images Brittney Griner und Cherelle Griner bei der Met Gala 2023



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de