Missbrauchsvorwürfe: Russell Brand wurde jetzt angezeigt!

Die negativen Schlagzeilen um Russell Brand (48) reißen nicht ab. Am vergangenen Wochenende wurden in der Sunday Times und in einer Dokumentation Missbrauchsvorwürfe gegen den Schauspieler laut. Mehrere Frauen beschuldigen ihn, ihnen gegenüber zwischen 2006 und 2013 sexuell übergriffig geworden zu sein. Der Komiker selbst streitet bisher alle Anschuldigungen vehement ab. Nun hat die erste Frau Anzeige gegen Russell erstattet.

Das veröffentlicht die Metropolitan Police, wie Mirror berichtet. Am Sonntag habe sich eine weitere Frau gemeldet, die behauptet, bereits 2003 sexuell von Russell belästigt worden zu sein. Der Übergriff soll sich im Londoner Stadtteil Soho ereignet haben. Die Frau hat nun auch die erste Anzeige gegen den Moderator erstattet. "Die Beamten stehen in Kontakt mit der Frau und werden sie unterstützen", betont der Sprecher der Polizei.

Zuvor hatten die Beamten auf Nachfrage erklärt, zwar von den Vorwürfe gehört, jedoch noch keine Anzeige vorliegen zu haben: "Wir sind uns der Medienberichte über eine Reihe von Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe bewusst. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine diesbezüglichen Meldungen erhalten." Die Polizei richtet den dringenden Apell an Frauen, die auch meinen, von Russell belästigt worden zu sein, sich unbedingt zu melden und ebenfalls Anzeige zu erstatten.

Anzeige

Instagram / russellbrand Russell Brand im November 2022

Anzeige

Getty Images Russell Brand, Komiker

Anzeige

Getty Images Russell Brand, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de