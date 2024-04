Ryan Reynolds trauert um "Deadpool"-Produktionsdesigner

Ryan Reynolds (47) nimmt Abschied von einem Kollegen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Ray Chan, ein Marvel-Produktionsdesigner, plötzlich verstorben ist. Der Deadpool-Star widmet ihm nun liebe Worte in seiner Instagram-Story: "Worte reichen nicht aus, um diesen Verlust zu beschreiben. Ein unvergleichliches Reservoir an Fähigkeiten, Talent und Fingerspitzengefühl ist nicht mehr unter uns. [...] Er hat Welten aus dem Nichts erschaffen, und zwar auf eine sehr kooperative und integrative Weise." Ryan arbeitete mit Ray zusammen am Set der "Deadpool"-Filme.

Kürzlich hatten die Marvel-Studios in einer offiziellen Meldung von dem Tod ihres beliebten Mitarbeiters berichtet. "Wir sind am Boden zerstört über sein Ableben. Er wird von allen bei Marvel vermisst werden und unser aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie und seinen Freunden", hieß es demnach. Genauere Umstände zum Tod des Art Directors sind bislang noch nicht bekannt. Er hinterlässt seine Frau Lindsay sowie die beiden Söhne Caspar und Sebastian.

"Deadpool" ist nicht der einzige Marvel-Film, an dem Ray mitgewirkt hat. Auch bei Thor: The Dark World, Guardians of the Galaxy oder Spider-Man: No Way Home hat er in der Produktion mitgearbeitet. Demnächst erscheint dann ein weiterer Film: "Deadpool & Wolverine" kommt im Juli in die Kinos.

Anzeige Anzeige

ActionPress/Collection Christophel Ryan Reynolds in "Deadpool 2"

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds, Hollywood-Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ryan sich dazu meldet? Toll, dass er seinen Kollegen ehrt. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de