Heißer Urlaub? Peter Klein und Yvonne urlauben auf Mallorca

Für Yvonne Woelke (44) und Peter Klein (57) geht es nach Mallorca! Das verkündete die BFF von Micaela Schäfer (40) auf Instagram. "Oh, wie ich mich auf das Wochenende freue. Peter auf der Bühne, spanische Sonne und Freunde treffen. Einfach mal die Seele baumeln lassen", kommentiert sie den Beitrag. Das Foto zeigt sie zusammen mit dem gelernten Maler und Lackierer. Angeblich hatten die beiden ehemaligen Dschungelbegleiter während ihrer Zeit in Australien eine Affäre – seine langjährige Ehe mit Iris Klein (56) zerbrach allerdings an den Liebesgerüchten. Zwar streiten Yvonne und Peter die Affäre ab, dennoch zeigen sie sich seither regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Auch der neue Song der beiden klingt eindeutig zweideutig: "Verbotene Liebe" tauften die beiden ihr musikalisches Meisterwerk. Im Gespräch mit Bild äußerte sich Yvonne zu dem neuen Hit. "Peter und ich haben so viel gemeinsam durchgemacht, das schweißt zusammen. Es ist unfassbar, wie viel Hass zwei Menschen entgegenschlagen kann, die sich einfach nur gernhaben. Unser Song wird ein Statement für die Liebe", erklärte die 44-Jährige. Ob die beiden die Liebesgerüchte nutzen, um Promo für ihre neue Musik zu machen, oder sich da wirklich etwas anbahnt, bleibt also nach wie vor ein Geheimnis.

In Yvonnes Ehe scheint es seit der angeblichen Affäre zu Peter ebenfalls nicht mehr rundzulaufen. "Der Beziehungsstatus ist schwierig. [...] Es kann und soll nicht auf Dauer so weitergehen und man muss für beide Seiten eine akzeptable Lösung finden", erklärte sie Anfang des Jahres im Gespräch mit dem Magazin.

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein mit Yvonne Woelke auf Mallorca

Anzeige Anzeige

gbrci / Future Image Yvonne Woelke und ihr Mann Stephan, 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Yvonne und Peter gemeinsam nach Mallorca fliegen? Super! Sie sollen die warme Sonne genießen. Ich finde das alles affig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de