Während Chemo: Amy Dowden schwärmt von Treffen mit Kate!

Die letzten Monate waren für Amy Dowden alles andere als leicht. Der britische Strictly Come Dancing-Star musste sich mit einer unschönen Diagnose auseinandersetzen – bei ihr wurde Brustkrebs im dritten Stadium diagnostiziert! Vor kurzem wendete sich das Blatt dann aber und die 33-Jährige konnte erst einmal aufatmen: Bei den letzten Untersuchungen konnten keine Krebsanzeichen mehr festgestellt werden. In der Sendung "Loose Women" schwärmt die Tänzerin jetzt von ihrer emotionalen Begegnung mit Prinzessin Kate (42), die sie während ihrer Chemotherapie besuchte: "Ich hatte das Glück, Kate während meiner Chemobehandlung zu treffen, und sie hat sich so viel Zeit für mich genommen. Sie war so nett. Sie sagte zu mir: 'Lassen Sie uns wissen, wenn wir etwas für Sie tun können'."

Im weiteren Gespräch stellt Amy sichtlich mitgenommen fest, dass Kate die ganze Prozedur der Genesung vor den Augen der gesamten Welt aushalten muss: "Kate muss das in der Öffentlichkeit durchmachen und sie hat drei kleine Kinder. Ich wünsche niemandem, so etwas durchmachen zu müssen, es ist immer noch sehr hart für mich." Ihren Halt fand Amy während dieser schweren Zeit vor allem bei ihrer Familie. In der Show erinnert sie sich an den Moment ihrer Krebsdiagnose zurück: "Ich weiß noch, wie ich die Nachricht erhielt. Ich konnte in ihren Augen den Schmerz sehen, den sie empfanden." Sie erzählt davon, dass ihre Eltern alles dafür getan hätten, ihr diesen Schmerz zu nehmen.

Amys Gesundheitszustand hat sich mittlerweile aber wieder verbessert. Ihr größter Wunsch: endlich auf die Tanzfläche zurückzukehren! Der TV-Bekanntheit sei aber durchaus bewusst, dass ihr Körper in den vergangenen Monaten viel aushalten musste, weshalb sie sich ganz langsam auf ihr Comeback vorbereitet. "Das ist die längste Zeit, die ich seit Mai nicht mehr getanzt habe, also muss ich meinen Körper wieder in Schwung bringen", erzählte sie bei "BBC-Breakfast".

Instagram / amy_dowden Amy Dowden, TV-Bekanntheit

Getty Images Amy Dowden im August 2019

