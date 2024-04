Scheidung: Gerry Turners Tochter bittet Fans um Verständnis

Gerry Turner hatte sich im Finale von The Golden Bachelor für Theresa Nist entschieden und ihr einen Antrag gemacht. Kurze Zeit später heiratete das Paar, doch die Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Vor wenigen Wochen beendete der 72-Jährige die Beziehung und reichte die Scheidung ein. Offenbar bekam der Rosenkavalier für diese Entscheidung Hate. Gerrys Tochter Angie schreibt in einem emotionalen Statement auf Instagram: "Es ist keine Überraschung, dass die Nachricht, dass mein Vater und Theresa sich getrennt haben, eine Reihe von Emotionen und Meinungen ausgelöst hat."

Angie finde es toll, dass so viele Menschen die Reise ihres Papas im TV verfolgt haben. Allerdings dürfen deswegen keine Grenzen überschritten werden. "Was entmutigend ist, ist das Ausmaß an Wut und Grausamkeit, mit dem unsere Familie konfrontiert wurde", klagt Gerrys Tochter. "Mein Vater und Theresa sind nette, gute Menschen, die diese Entscheidung für sich selbst getroffen haben und für niemanden sonst. Ich bitte alle, sich daran zu erinnern, dass hinter jeder Geschichte echte Menschen mit echten Gefühlen stehen", erklärt Angie.

Die Trennung kam für viele Fans sehr überraschend, denn eigentlich hatten Gerry und Theresa immer sehr glücklich gewirkt. In einem Interview vor dem Beziehungsende gab die 70-Jährige zu, dass sie bei einigen Themen Meinungsverschiedenheiten hätten. "Ich arbeite immer noch, das ist also die Hürde", erklärte sie im März im "Dear Shandy"-Podcast.

Getty Images Gerry Turner, "The Golden Bachelor"

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner und Theresa Nist, "The Golden Bachelor"-Paar

