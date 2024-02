Russell Brand weist die Missbrauchsvorwürfe erneut von sich

Russell Brand (48) bezieht Stellung! Der Komiker wurde im vergangenen Jahr der sexuellen Nötigung, des Missbrauchs und der Vergewaltigung beschuldigt. Im September hatte eine Frau wegen eines Vorfalls aus dem Jahr 2003 dann die erste Anzeige erstattet. Die Polizei soll Russell wegen der Vorwürfe bereits mehrfach befragt haben, doch er weist die Anschuldigungen von sich. Auch jetzt beteuert Russell erneut seine Unschuld!

In einem YouTube-Video erzählt der 48-Jährige dem Moderator Tucker Carlson, dass er sich in diese sehr prekäre Lage gebracht habe, indem er promiskuitiv, also sexuell ziemlich freizügig unterwegs war. "[Aber] das ist nicht die Art von Verhalten, die ich gutheiße und es ist sicherlich nicht die Art, wie ich jetzt leben würde. Natürlich weise ich alle Anschuldigungen dieser Art zurück", betont Russell. Durch den Vorfall habe er jedoch auch gemerkt, wie viel ihm die Familie bedeutet.

Der Ex von Katy Perry (39) hatte sich nach dem Aufkommen der Missbrauchsvorwürfe für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im November war er dann zum ersten Mal wieder gesehen worden. Um nicht erkannt zu werden, hatte er sich jedoch eine große Sonnenbrille und eine Mütze aufgesetzt.

Getty Images Russell Brand, Comedian

Getty Images Russell Brand, Schauspieler

Getty Images Russell Brand, Komiker

