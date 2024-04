Ist er Antonias neuer Favorit bei "Make Love, Fake Love"?

Räumt hier etwa jemand das Feld von hinten auf? Laurence gehört zu den Neulingen bei Make Love, Fake Love – er konnte sich aber in Windeseile einen Platz in Antonia Hemmers (24) Herz sichern. Auf ihrem Date knutschten die beiden bereits, was die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin gut in Erinnerung behält. "Laurence sehe ich nach dem Date ganz weit vorne. Ich bin richtig begeistert von ihm", schwärmt Antonia. Aber war bislang nicht eigentlich Xander der Favorit? "Xander finde ich natürlich nach wie vor toll. Aber Laurence kam vor zwei Tagen und der hat sich so schnell nach oben gekämpft, auch in meinem Herzen", stellt die Beauty klar. Die beiden Boys seien mittlerweile fast gleichauf, ergänzt sie.

Und was sagt Laurence selbst nach dem Date? Der ist eigentlich mit Freundin Kim glücklich, weshalb er das Ganze vor allem taktisch sieht. Den Kuss erwähnt er gegenüber seinen Kontrahenten nicht. "Wissen ist Macht. Deshalb: Je mehr Karten ich bei mir behalte, umso besser. Die anderen unterschätzen mich komplett. Das soll auch so bleiben – ich komme dann im Windschatten und hole richtig auf", erklärt der Teilnehmer. Es bleibt demnach spannend, ob Laurence das Rennen um Antonias Herz und damit das Spiel gewinnt.

Xander verlor im Laufe der Sendung bereits in einer Hinsicht: Seine Freundin Lisa machte mit ihm Schluss. Nachdem Xander nackt unter der Dusche mit Antonia rumknutschte, reichte es ihr. "Da wurde für mich definitiv eine Grenze überschritten. Mein Partner braucht sich nicht nackt in der Dusche mit einer anderen Frau zu zeigen", stellt sie in der Sendung klar. "Vorbei! Niemals würde ich den wieder nehmen, niemals!", setzt sie noch obendrauf.

Anzeige Anzeige

RTL Antonia Hemmer und Kandidat Laurence in "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

RTL/ privat Lisa und Xander von "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Welcher Mann wird eurer Meinung nach Antonias Herz bei "Make Love, Fake Love" gewinnen? Xander gewinnt das Rennen. Laurence wird der Sieger. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de