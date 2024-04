Georgina Fleur zeigt sich mit großer Schramme über dem Auge!

Georgina Fleur (34) meldet sich mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans! Die Influencerin lässt ihre Follower regelmäßig im Netz an ihrem Leben teilhaben. Nun macht sie allerdings mit beunruhigenden News in ihrer Instagram-Story auf sich aufmerksam. In einem Video ist zu sehen, wie sich die TV-Bekanntheit am Strand rekelt – was dabei jedoch ins Auge sticht, ist eine riesige Schramme über ihrem Auge, welche sie anscheinend mit einer Sonnenbrille zu verdecken versucht. Kurze Zeit später postet sie dann ein Foto in ihrer Story, auf dem zu sehen ist, wie sie ihre Verletzung kühlt. "Ihr wisst nicht, was mir schon wieder passiert ist...", teasert sie außerdem an und teilt ein Bild aus dem Krankenhaus. Was genau ihr zugestoßen ist, hat sie bisher aber nicht verraten.

Erst vor wenigen Tagen hatte Georgina durch einen heftigen Streit mit ihrer Mutter für Schlagzeilen gesorgt. Diese hatte gegen den Willen der Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin Fotos und Videos ihrer Tochter im Netz veröffentlicht und im "Royal Spice"-Podcast schwere Anschuldigungen gegen sie erhoben. Unter anderem warf sie ihrer Tochter vor, dass sie ihrem Ex-Partner Kubilay Özdemir ihre gemeinsame Tochter vorenthält – obwohl dieser vor ihrer Trennung augenscheinlich handgreiflich gegenüber seiner Verflossenen geworden war.

Vor rund zwei Jahren hatte sich Georgina schon einmal mit einer Verletzung auf Instagram gezeigt: Damals hatte sie ein blaues Auge. Wie sie berichtete, habe Kubilay mit seiner Tochter auf eine Messe gehen wollen. "Ich bin davon ausgegangen, dass er das nüchtern macht, mittags um 12:00 Uhr. Leider war er komplett im Delirium. Da gebe ich ihm die Kleine nicht mit", erklärte sie damals. Daraufhin habe er sie angegriffen. In einem Interview bestätigte er später den Vorfall: "Mir ist die Hand ausgerutscht. Und es tut mir leid. Wenn ich auf den Knopf drücken könnte, würde ich das gerne rückgängig machen."

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

