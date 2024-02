Herzfehler: Russell Brands Sohn musste operiert werden!

Im September vergangenen Jahres wurden Missbrauchsvorwürfe gegen Russell Brand (48) laut. Immer mehr Frauen meldeten sich zu Wort. In einer Doku sprachen sogar fünf mutmaßliche Opfer darüber, was der Komiker ihnen angetan haben soll. Während dieser Zeit brachte die Frau des Briten ihr drittes gemeinsames Kind zur Welt. Jetzt offenbart der Schauspieler: Russells Baby musste kurz nach der Geburt operiert werden.

In einem YouTube-Interview mit Tucker Carlson spricht der 48-Jährige erstmals über die OP: "Mein Sohn wurde mit einem Herzfehler geboren und während dies [die Anschuldigungen] geschah, wurde er am Herzen operiert. Er war zwölf Wochen alt." Russell habe in dieser Zeit gelernt, was "wichtig im Leben sei".

Doch auch zu den Anschuldigungen meldet er sich erneut. In demselben Gespräch weist er vehement alle Vorwürfe von sich: "Natürlich weise ich alle Anschuldigungen dieser Art zurück." Er gibt jedoch zu, seine Sexualität zu offen ausgelebt zu haben: "Das ist nicht die Art von Verhalten, die ich gutheiße und es ist sicherlich nicht die Art, wie ich jetzt leben würde."

Russell Brand, Schauspieler

Russell Brand im Oktober 2017

Russell Brand, Autor

