Warum fehlte Vanessa Hudgens auf dem Coachella-Festival?

Auch dieses Jahr musste das Coachella-Festival ohne Vanessa Hudgens (35) auskommen: Die Schauspielerin erwartet derzeit ihr erstes Kind und hatte bereits auf Instagram verkündet, dass sie sich dieses Jahr nicht in das bunte Getümmel stürzen wird. In einem Interview mit Bustle erklärt sie nun, warum die Veranstaltung für sie in diesem Jahr nicht infrage kam. "Das Laufen ist anstrengend – und man muss sehr viel laufen", erzählt die werdende Mutter. Möglicherweise wollte sie sich in ihrem hochschwangeren Zustand die Anstrengung ersparen, mehrere Kilometer in der Wüstenhitze zu laufen, während ihr Staub in die Lunge fliegt.

Ihre Fans schienen trotzdem sehr traurig über ihre Entscheidung zu sein. "Krass, das ist, als ob der Präsident nicht ins Weiße Haus geht", schrieb ein treuer Fan, während ein anderer den schlechten Ticketverkauf damit begründete: "Das ist Coachella ohne die Coachella-Königin, kein Wunder, dass die Ticketverkäufe sinken." Andere zogen die Verbindung zu ihrer Schwangerschaft. "Ist sie nicht hingegangen, weil sie schwanger ist?", kommentierte ein Follower mit vielen weinenden Emojis. Ein anderer Instagram-Nutzer schrieb: "Du siehst toll aus, aber du wirst vermisst werden!", und bezog sich dabei auf das Bild der High School Musical-Darstellerin, wie sie ausgelassen auf der Wiese in die Kamera strahlt.

Die Schauspielerin hat auch allen Grund zum Strahlen – Vanessa bestätigte erst kürzlich, wie dankbar und glücklich sie für alles sei. Im vergangenen Jahr heiratete sie ihren Partner Cole Tucker (27) in Mexiko. "Es war wirklich das magischste Wochenende meines Lebens. [...] Wenn ich jetzt darüber spreche, kommen mir wirklich die Tränen", schwärmte sie im Vogue-Interview. Im März verkündete sie strahlend auf dem Red Carpet der Oscarverleihung ihre Schwangerschaft. Seitdem präsentiert Vanessa stolz ihren Babybauch im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Vanessa Hudgens' Entscheidung, Coachella auszulassen? Völlig verständlich! Sie hätte mit Unterstützung kommen können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de