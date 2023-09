Demi Lovato offen: Sie fühlt sich beim Sex selbstbewusst!

Intime Geständnisse! Bereits in der Vergangenheit hatte Demi Lovato (31) mehrfach offen über ihr Gefühls- und Sexualleben gesprochen. Vor allem über ihre aktuelle Beziehung mit dem Musiker Jute$ hatte die Sängerin in letzter Zeit gerne geplaudert. Ihren Fans hatte sie sogar Einblicke in ihre potenziellen Hochzeitspläne gegeben. Nun macht die "Sorry Not Sorry"-Interpretin ein weiteres Geständnis: Demi hat beim Sex das größte Selbstbewusstsein!

Im Podcast "LadyGang" erklärte der ehemalige Disney-Star: "Während ich Sex habe, fühle ich mich total selbstbewusst". Den Grund dafür verriet Demi auch direkt mit: "Du bist dabei so präsent, dass du nicht darüber nachdenkst, was in der eigentlichen Welt passiert. Zumindest ist es bei mir so". Ihr sei jedoch auch durchaus bewusst, dass es nicht jedem so geht.

Dieses Selbstbewusstsein hatte Demi jedoch nicht immer. Bei ihrem ersten Treffen mit Jute$ sei die 31-Jährige sogar noch ziemlich unsicher gewesen, wie sie ebenfalls im Podcast verriet: "Ich habe meinen Freundinnen getextet und geschrieben: 'Oh mein Gott, der heißeste Typ ist hier gerade hereingekommen, ich bin so nervös, was soll ich tun?'"

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Demi Lovato, Popstar

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Jute$ im Jahr 2023

