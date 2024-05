Musical-Nacht: Das sind die "Let's Dance"-Tänze in Show zehn

Am Freitagabend wird wieder getanzt. Für die verbleibenden Paare von Let’s Dance geht es dabei auf ungewohntes Terrain – denn diesmal werden sie auf der Bühne des Musicals "Moulin Rouge" performen. Nun verkündet RTL auch die Tänze, die die Fans in Show zehn ganz unter dem Motto "Let’s Dance - A Special Musical Night" erwartet. Demnach werden Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) einen Charleston zu "Milord" von Édith Piaf tanzen, während sich die zurückgekehrte Lulu Lewe gemeinsam mit Massimo Sinató (43) an einen Wiener Walzer zu "La Complainte de la Butte" von Zaz wagt. Bei Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (37) wird es mit ihrem Cha Cha Cha zu Pinks (44) Mega-Hit "Raise Your Glass" hingegen ganz rhythmisch.

Doch sind sie nicht die einzigen Paare, die in der kommenden Show wieder alles geben werden, um am Ende nicht die Heimreise antreten zu müssen. Publikumsliebling Gabriel Kelly (22) und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) werden da wohl sicherlich auch für die ein oder anderen glasigen Augen sorgen, wenn sie ihren Contemporary zu "Your Song" von Elton John (77) auf das beliebte "Let's Dance"-Parkett bringen. Bleibt noch ein Promi-Profi-Duo, das sich an einen echten musikalischen Klassiker wagt: Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) tanzen einen Slowfox zu "Tainted Love" von Karen Souza.

Neben den allseits bekannten Einzeltänzen stehen in dieser Woche auch die Trio-Dances an. Für diese werden sogar einige Profis der Show zurück auf das TV-Parkett kommen. Ann-Kathrin und Valentin performen eine Rumba gemeinsam mit Alexandru Ionel (29), Detlef und Ekat einen Tango mit Mariia Maksina (26) und Jana und Vadims Tango wird von Anastasia Stan unterstützt. Auch Zsolt Sándor Cseke (36) kehrt zurück und wird zusammen mit Freundin Malika und Gabriel einen Jive tanzen. Schließlich bleiben noch Lulu und Massimo, die natürlich auch nicht alleine für ihre zweite Darbietung bleiben – sie präsentieren einen Cha-Cha-Cha an der Seite von Patricija Ionel (29).

