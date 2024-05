"Kampf der Realitystars"-Lilo sagt Zukunft der Promis voraus

Lilo von Kiesenwetter überzeugte ihre Fans schon in diversen Formaten von ihrem Können: Die Blondine bezeichnet sich als Seherin und rühmt sich mit ihrem Talent, anderen die Zukunft voraussagen zu können. Und auch ihre Kampf der Realitystars-Mitstreiter dürfen in den Genuss kommen. "Ich mache das ganze Sehen schon seit 45 Jahren. Ich sehe wirklich fast alles", erklärt Lilo vor der Kamera, nachdem sie den anderen das Angebot einer kostenlosen Sehung bereitet hat, in der sie genau eine Frage beantwortet bekommen. "Ich weiß auch nicht, ob ich fragen soll. Stell die mal vor, die sagt, dass ich keine Kinder kriege", macht unter anderem Maurice Dziwak seine Angst deutlich.

Für Isi Glück war von Anfang an klar, dass sie Lilo eine Frage stellen wird: Sie möchte wissen, ob sich bei ihr noch ein Kinderwunsch entwickeln werde. "Ich sage dir, du wirst ein Kind bekommen, innerhalb der nächsten fünf Jahre", sieht Frau Kiesenwetter voraus. Es werde ein "wunderschönes Kind". Nach weiteren herzlichen Worten über Isabel, ihre Zukunft und ihren Liebsten fließen bei ihr einige Tränen – Lilo habe "in vielen Sachen den Nagel auf den Kopf getroffen". Für Maurice, Aleksandar Petrovic (33) und Calvin Kleinen (32) sieht sie ein tolles Jobangebot voraus. Doch dem Trash-TV-Casanova steht wohl noch etwas bevor: "Die Frau für dein Leben kommt innerhalb der nächsten drei, vier Jahre. [...] Aber natürlich wirst du fremdgehen, du Schwein", erklärt sie. Calvin reagiert ganz verdutzt, aber sichtlich beeindruckt. Teilnehmer Kevin Schäfer soll in der Zukunft wohl noch einen wohlhabenden Mann kennenlernen.

"Kampf der Realitystars"-Kandidatin Tanja Tischewitsch (34) scheint das Talent der Seherin eher weniger zu beeindrucken. Die TV-Bekanntheit ist an dem Angebot nicht interessiert. "Für mich ist das alles Hokuspokus. Ich glaube das nicht", erklärt sie. Einige Zuschauer scheinen wohl ihre Meinung zu vertreten. Auf X schreibt ein User amüsiert: "Hätte Lilo die Aktion vor dem Ranking gemacht, wäre sie auf Platz 1 gewesen." Dort sollten die Stars nämlich entscheiden, wer von ihnen bei den Fans als am lustigsten empfunden wird.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

