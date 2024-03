Demi Lovato will Hochzeitslook vor Verlobtem geheim halten

Will sie ihn einweihen? Demi Lovato (31) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Im vergangenen Dezember gaben die Musikerin und ihr Partner Jute$ bekannt, sich verlobt zu haben. Seither schwelgen die beiden im absoluten Liebesglück und stellen dies auch regelmäßig im Netz zur Schau. Doch bevor die beiden bald den Schritt vor den Traualtar wagen werden, steht für die "Confident"-Sängerin schon eins fest: Ihren Hochzeitslook will Demi vorher vor ihrem Verlobten geheim halten.

Dass sich die Sängerin bereits so einige Gedanken zu ihrem Kleid gemacht hat, macht sie in einem aktuellen Interview deutlich. "Ich habe definitiv eine Vision, aber ich werde sie nicht verraten", berichtet die 31-Jährige gegenüber People und stellt dabei auch klar warum: "Ich will nicht, dass [Jute$] sie hört." Zwar werde Demi ihrem Liebsten keinen vorigen Blick auf das auserwählte Kleid gewähren, jedoch soll er trotzdem ein gewisses Mitspracherecht bei ihrem endgültigen Look haben. "Wir planen es", meint Demi abschließend dazu.

Zuvor ließ die Sängerin das Magazin bereits wissen, wie die aktuellen Vorbereitungen auf ihren großen Tag laufen. "Ich bin aufgeregt. Ich befinde mich in der Planungsphase und bin sehr aufgeregt darüber", berichtete sie. Dabei plauderte sie auch aus, dass sie sich ihre Inspiration für die finale Zeremonie vor allem aus dem Netz hole und dort regelrechte Moodboards kreiert habe.

Getty Images Jute$ und Demi Lovato im Jahr 2023

Getty Images Demi Lovato und Jordan Lutes, 2023

