Song-Inspiration: Demi Lovato datete eine berühmte Frau!

Sie genoss ihre Liebe im Stillen! Die Sängerin Demi Lovato (31) ist seit August 2022 mit ihrem Partner Jute$ zusammen. Mittlerweile sind die beiden sogar verlobt und bekundeten ihre Gefühle füreinander schon mehrfach in der Öffentlichkeit. Dabei hielt die "Heart Attack"-Interpretin ihr Liebesleben zuvor eher privat. Dies betrifft auch die Beziehung zu einer prominenten Frau: Demi singt in "Cool for the Summer" von ihrer Liebe zu einer geheimnisvollen Berühmtheit!

Das verriet die Sängerin in einem Interview mit Howard Stern (70). Die Beziehung zu einem weiblichen Promi habe sie zu dem Songtext inspiriert. Bisher verriet die Musikerin die Identität ihrer ehemaligen Liebsten nicht, und das habe sie auch in Zukunft nicht vor. Auf die Frage, ob ihre Verflossene wisse, dass der Hit von ihr handele, entgegnete Demi: "Nein. Ich bin jetzt in einer Beziehung und das wäre unangebracht. Ich hab den richtigen Moment verpasst. Ich hätte es ihr damals sagen sollen."

Aber nicht nur ihre einstige Partnerin regte die Sängerin zum Schreiben neuer Songs an, sondern auch Demis schwere Vergangenheit. "Ich habe mich wieder in Behandlung begeben und als ich mich geoutet habe, hatte ich all diese ungelösten Traumata, die ich nicht verarbeiten konnte", erklärte die 31-Jährige.

Instagram / ddlovato Demi Lovato mit ihrem Verlobten

Getty Images Demi Lovato im Dezember 2022

Getty Images Demi Lovato im Februar 2022

