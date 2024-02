Demi Lovato ist glücklich verlobt: Das sind ihre Ex-Freunde!

Sie könnte nicht glücklicher sein! Demi Lovato (31) ist frisch verlobt und genießt die Zeit mit ihrem Jordan Lutes, der unter dem Künstlernamen Jute$ bekannt ist. Die beiden hatten sich im August 2022 erstmals bei einem Date gezeigt und sind seitdem ein Paar. Nach der Verlobung im Dezember ist bei der Sängerin nun Hochzeitsplanung angesagt. Bestimmt erinnern sich Fans aber auch noch an turbulentere Zeiten im Liebesleben der "Heart Attack"-Interpretin. Ein Überblick über ihre Ex-Partner zeigt, dass Demi eine Vorliebe für andere Promis hat!

2009 wurde Demi mit Trace Cyrus (34), dem Bruder von Miley Cyrus (31), in Verbindung gebracht. Der damals 20-jährige Punker und das 16-jährige Stimmwunder waren laut Just Jared mehrere Monate ein Paar. Ihre Beziehung zerbrach wohl, da beide auf Tour gingen und so keine Zeit mehr für einander hatten.

Eine Megaschlagzeile war Demis Beziehung mit Joe Jonas (34). Die zwei Disney-Stars kamen sich beim Dreh von "Camp Rock" näher und begannen 2010 zu daten. Auch diese Liebe war nicht von Dauer, dennoch sind die beiden befreundet geblieben und der Jonas Brother-Sänger stand seiner Ex-Freundin nach einer Überdosis bei.

Ihre längste Beziehung hatte Demi mit Wilmer Valderrama (44). Von 2010 bis 2016 war sie mit dem zwölf Jahre älteren Schauspieler zusammen. Die beiden waren damals im Guten auseinandergegangen, jedoch veröffentlichte die Sängerin im Nachhinein den Song "29", welcher vermuten lässt, dass sie den Altersunterschied zum "NCIS"-Schauspieler heute kritisch sieht.

Nach Wilmer schien Demi ihren Typ Mann zu ändern. Sie datete sowohl UFC-Kämpfer Luke Rockhold (39) als auch MMA-Star Guilherme Vascondelos. 2019 näherte sie sich dann dem US-Bachelorette-Boy Mike Johnson an. Als Fan des Formats war ihr Mike ins Auge gefallen und die zwei wurden ein paar Wochen miteinander gesehen. Mike bewunderte sogar öffentlich die Kusskünste der Sängerin.

Demis letzter Lover vor Jute$ war der Schauspieler Max Ehrich (32). Deren Beziehung glich einer rasanten Achterbahnfahrt: Nach kurzer Zeit waren die Sängerin und der "Under the Dome" Schauspieler verlobt, doch nach noch kürzerer Zeit wieder getrennt. Rückblickend erklärte die "Skyscraper"-Interpretin, dass sie Max nicht genug gekannt hätte, um ihn heiraten zu können.

