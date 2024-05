Nach Taylors Diss-Album: Matty Healy trägt einen neuen Look!

Versucht Matty Healy (35) die Vergangenheit hinter sich zu lassen? Mit Taylor Swifts (34) neuem Album wurde der Frontsänger von The 1975 zur Zielscheibe ihrer Fans, denn die kurzlebige Romanze der beiden soll den einen oder anderen Song inspiriert haben. Nur knapp zwei Wochen nach der Veröffentlichung von "The Tortured Poets Department" präsentiert Matty nun einen neuen Look. Bei einem Spaziergang in New York City wird er von Paparazzi erwischt – doch die Aufnahmen, die Mirror vorliegen, zeigen nicht seine gewohnte Lockenpracht und den Dreitagebart. Stattdessen trägt der "Somebody Else"-Interpret seine Haare kurz und einen Schnurrbart. Will Matty vielleicht das Image des toxischen Ex-Freundes von Taylor loswerden?

Das brennende Interesse an seiner Vergangenheit mit der Grammy-Gewinnerin soll dem Briten nämlich eher weniger gefallen. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly: "Matty fühlt sich unwohl mit der erneuten Aufmerksamkeit, die seine Beziehung [mit Taylor bekommt – vor allem, da er nun mit [jemand anderem] zusammen ist." Als er kürzlich von TMZ auf die neue Platte der Sängerin angesprochen wurde, reagierte er aber noch recht gelassen. "Oh, ich habe nicht wirklich hineingehört, aber ich bin sicher, dass es gut ist", erklärte Matty lachend.

Taylors Fans vermuten, dass mindestens sechs Songs von ihrer Affäre mit Matty handeln, darunter "My Boy Only Breaks His Favorite Toys", "But Daddy I Love Him" und "The Smallest Man Who Ever Lived". Ob der Musiker bald mit eigenen Liedern auf Taylors Vorwürfe antworten wird? Das behauptet jedenfalls eine Quelle gegenüber The Sun. "Nichts hält ihn davon ab, über seine Romanze mit Taylor zu schreiben und damit klarzustellen, was er zu der Sache zu sagen hat."

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

Getty Images Matty Healy auf dem Coachella 2019

