Total verliebt: Demi Lovato ist glücklicher als je zuvor!

Demi Lovato (31) schwebt auf Wolke sieben! Seit Sommer 2022 ist die Sängerin nun schon glücklich mit Jute$ in einer Beziehung. Vor wenigen Monaten machte der Musiker seiner Liebsten dann einen romantischen Antrag. Seither zeigt der einstige Disney-Star ganz stolz seinen Klunker im Netz. Derzeit steckt das frisch verlobte Paar mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Demi könnte aktuell glücklicher nicht sein!

"Ich fühle mich glücklicher, als ich es jemals war. Ich habe das Gefühl, dass ich aktuell an einem wirklich guten Ort bin, spirituell und emotional", verrät Demi bei "Today with Hoda and Jenna". Die 31-Jährige sei aber nicht nur total verliebt in ihren Jute$, sondern auch "mental sehr stark". Demi fügt noch stolz hinzu: "Ich habe vieles überstanden und ich bin eine Überlebende."

Offenbar wollen sich die beiden Turteltauben mit ihrer Hochzeit aber noch Zeit lassen — trotzdem scheinen sie etwas ganz Besonderes planen zu wollen! "Eines ist sicher, es wird nicht traditionell sein. Sie sind beide kreative Menschen und die Zeremonie wird das widerspiegeln", verriet ein Insider gegenüber OK! Magazine.

Instagram / ddlovato Demi Lovato mit ihrem Verlobten

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Jordan Lutes und Demi Lovato

